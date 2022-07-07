金融三業前5月僅賺3632億 年減近千億減幅逾2成

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（中央社記者謝方娪台北7日電）資本市場動盪，保險業及證券期貨投信業前5月獲利都較去年同期衰退，僅銀行業受惠升息利多，前5月獲利年增4%。合計金融三業前5月稅前淨利新台幣3632.49億元，年減969.59億元、減幅達21%。

金管會今天公布金融三業獲利概況，銀行業前5月稅前淨利1762.5億元、年增4%，為金融三業冠軍；其次為保險業前5月稅前淨利1599億元，但相比去年同期表現，減幅達3成；證券期貨投信業獲利墊底，前5月稅前淨利270.99億元，年減幅高達54%。

銀行業獲利包含本國銀行、外銀、陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，金管會銀行局主秘侯立洋說，獲利增加主要來自本國銀行，因升息及放款餘額增加，帶動整體利息淨收益上揚，挹注獲利表現。

進一步觀察，前5月本國銀行、外銀、陸銀、信合社及儲匯稅前淨利均較去年同期成長，僅票券公司受殖利率上揚影響，所持有票券評價利益縮減，以致投資和其他淨收益減少，前5月稅前淨利交出43.8億元成績、年減33.7%。

保險業獲利包含壽險業及產險業，除資本市場動盪影響獲利表現外，因新台幣5月下旬急升，壽險業5月出現大量匯損，單月虧損71億元，產險業也因提列防疫保單賠款及賠款準備，5月大虧162億元，以致保險業前5月稅前淨利大降至1599億元，年減3成。

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證券期貨投信業前5月稅前淨利270.99億元、年減54%，其中，券商前5月稅前淨利197.12億元、年減61.52%，期貨商前5月稅前淨利17.06億元、年減20.39%，主因整體證券交易量下滑、加權股價指數也下跌，經紀及自營業務收入雙雙縮水，衝擊獲利。

至於投信業前5月稅前淨利56.81億元、年減6.93%，金管會證期局副局長高晶萍指出，主因投信業者自有資金投資受益憑證產生評價損失所致。（編輯：潘羿菁）1110707