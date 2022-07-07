經濟部加工處紓困措施延長至12月底

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）COVID-19疫情持續，經濟部加工出口區管理處今天表示，延長紓困措施至12月底，內容包含土地租金、管理費及污水處理費用緩繳，以及經營幼兒園、餐廳業者得申請租金或權利金減半。

加工處長楊伯耕指出，為協助科技產業園區廠商度過營運難關，加工處推動相關紓困措施已2年，共減收新台幣約4000萬元、緩繳約1億7000萬元，區內逾9成以上廠商受惠。

楊伯耕說，經統計比對民國109年至111年，各園區營業額已有逐步復甦情形，顯見紓困措施已達階段性成效。

加工處表示，科技產業園區第1階段紓困措施自109年5月實施，土地租金全面減收20%計6個月；第2階段於109年12月起，營業額衰退15%的廠商，可再申請土地租金減收20%計6個月；第3階段於110年7月起至111年6月止，營業額衰退50%廠商，可再申請土地租金緩繳1年。

加工處說，考量國內疫情，因此再提出第4階段「科技產業園區因應疫情延長紓困措施」，實施期間為今年7月1日起至12月31日止。

加工處表示，區內事業任一期營業額減少達50%以上時，得向加工處或各分處申請土地租金、管理費、污水處理費用緩繳至今年12月31日止，以及餐廳租金減半7個月及幼兒園權利金減半1個月的紓困措施。（編輯：蘇志宗）1110707