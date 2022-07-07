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玉晶光6月營收月逾4成 7月旺季效應顯著

2022/7/7 17:17
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）光學鏡頭廠玉晶光公布6月合併營收新台幣11.52億元，月增42.53%，為歷年同月新高，年增1.49%；玉晶光表示，生產已陸續恢復，7月開始進入傳統旺季，營運狀況將會顯著地改善。

大陸封城狀況趨緩，供應鏈逐步恢復正常生產，玉晶光6月營收重回「月增」及「年增」；累計第2季合併營收28.71億元，季減15.14%，累計上半年合併營收62.55億元，年增22.59%，則為歷年同期新高。

玉晶光表示，大陸生產線已慢慢恢復正常，預計7月開始是傳統旺季，營運狀況將會顯著地改善。

針對整體下半年展望，玉晶光董事長陳天慶17日股東會後受訪表示，下半年手機客戶訂單需求強勁，產能吃緊，加上非手機應用產品比重拉升，樂觀看待下半年，目標營收、獲利都優於去年。

隨著傳統旺季來臨，陳天慶說，今年客戶給予訂單量較去年多，只要客戶拉貨正常，今年營收會比去年好，獲利也是正向看待，全年來看還是樂觀的。

玉晶光近2年因應智慧型手機及最新VR、AR等光學新應用，持續在兩岸擴產，去年砸下新台幣20.84億元，在廈門新廠區增建一棟新廠房，同時整理改造原本舊廠房，預計今年10月投產。（編輯：翟思嘉）1110707

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