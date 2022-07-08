台股開高走低 科技股持續反彈

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（中央社記者張建中台北8日電）台股今天持續強勁反彈，指數一度大漲216.15點，突破14500點，達14552.42點，而後賣壓湧現，漲勢收歛。台積電最高勁揚新台幣13元，為推升大盤強彈的一大動力。

至11時10分，台股加權指數來到14413點，上漲約77點，成交值新台幣1763億元。

隨著費城半導體指數大漲4.48%，台積電及聯電美國存託憑證（ADR）分別上揚6.74%及6.92%，台積電和聯電今天股價同步走高。

台積電一度達470.5元，上漲13元，市值增加3370億元，重登12兆元之上，達12.2兆元，貢獻大盤約108點。聯電股價一度達40.7元，上漲0.85元，市值增加106億元，攀升至5080億元。

國巨6月營收表現亮麗，達106.89億元，創新高，激勵股價衝破300元關卡，一度達318元，大漲27元。聯發科、信驊、譜瑞-KY等權值、高價股也紛紛走高，推升電子類股指數勁揚逾2%。

傳統產業股漲跌互見，長榮海運6月合併營收603.44億元，創新高，股價強漲6.3元，達94.7元，連帶帶動陽明及萬海股價同步走高，整體航運類股指數大漲4.69%，表現強勢。

統一股價走勢疲弱，下探68.2元，下跌2.4元，影響食品類股指數下挫逾2%。富邦媒股價重挫67元，滑落至732元，影響百貨類股指數下跌逾2%，表現相對弱勢。（編輯：張均懋）1110708