櫃買建立可持續發展連結債券制度 助企業永續轉型

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）為協助企業達成永續發展目標，邁向淨零碳排及永續轉型，櫃買中心修正「永續發展債券作業要點」，建立可持續發展連結債券（Sustainability-Linked Bond, SLB）櫃檯買賣制度，並自111年7月8日起公告實施。

櫃買中心表示，此次建立的SLB櫃檯買賣制度與過往綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券不同，資金用途不受限於環境或社會效益投資計畫，而是透過訂定可持續發展關鍵績效指標（KPI）和可持續發展績效目標（SPT），以及連結至債券本息支付條件等機制，來確保發行人將永續發展納入其經營決策及商業模式中。

例如美國半導體公司亞德諾（ADI）發行SLB，設定SPT為2025年底溫室氣體排放量（KPI）較2017年底減量27%，若目標未達成，則其後三年的票面利率增加30 bps，以此向市場投資人傳達降低碳排的永續決心與目標。

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SLB是近年國際市場上最熱門的新種永續發展債券商品，其資金運用彈性靈活特點，能有效協助更多元化的發行人從永續金融市場募集資金，亦提供投資人更多樣化的責任投資選擇。

櫃買中心指出，發行人發行SLB，應於發行前訂定SLB計畫書並由評估機構出具評估報告，再向櫃買中心申請SLB資格認可及櫃檯買賣；債券發行後，發行人應至少每年揭露一次發行後報告並經評估機構驗證，以利投資人追蹤發行人永續表現。（編輯：趙蔚蘭）1110708