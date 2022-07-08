更多編輯台推薦新聞：
中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

櫃買建立可持續發展連結債券制度 助企業永續轉型

2022/7/8 12:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北8日電）為協助企業達成永續發展目標，邁向淨零碳排及永續轉型，櫃買中心修正「永續發展債券作業要點」，建立可持續發展連結債券（Sustainability-Linked Bond, SLB）櫃檯買賣制度，並自111年7月8日起公告實施。

櫃買中心表示，此次建立的SLB櫃檯買賣制度與過往綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券不同，資金用途不受限於環境或社會效益投資計畫，而是透過訂定可持續發展關鍵績效指標（KPI）和可持續發展績效目標（SPT），以及連結至債券本息支付條件等機制，來確保發行人將永續發展納入其經營決策及商業模式中。

例如美國半導體公司亞德諾（ADI）發行SLB，設定SPT為2025年底溫室氣體排放量（KPI）較2017年底減量27%，若目標未達成，則其後三年的票面利率增加30 bps，以此向市場投資人傳達降低碳排的永續決心與目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

SLB是近年國際市場上最熱門的新種永續發展債券商品，其資金運用彈性靈活特點，能有效協助更多元化的發行人從永續金融市場募集資金，亦提供投資人更多樣化的責任投資選擇。

櫃買中心指出，發行人發行SLB，應於發行前訂定SLB計畫書並由評估機構出具評估報告，再向櫃買中心申請SLB資格認可及櫃檯買賣；債券發行後，發行人應至少每年揭露一次發行後報告並經評估機構驗證，以利投資人追蹤發行人永續表現。（編輯：趙蔚蘭）1110708

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族