外資賣超39.4億元 大砍金融股

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（中央社記者張建中台北8日電）台股今天延續反彈走勢，指數終場上漲128.26點，收在14464.53點。外資賣超新台幣39.4億元，以金融股為主。

隨著權王台積電股價持續彈升，上漲9.5元，電子類股指數上揚1.4%，加上航運類股指數勁揚逾3%，台股今天上漲128.26點，漲幅0.89%，收在14464.53點，成交值2573.49億元。

外資及陸資今天賣超39.4億元，自營商買超1.34億元，投信買超8.09億元，呈現土洋法人對作局面；三大法人合計賣超29.97億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名中金融股居多，有開發金、富邦金、玉山金、元大金及中信金共5檔。

受外資賣超影響，富邦金、玉山金及元大金股價同步走跌，開發金以平盤12.9元作收，整體金融類股指數下跌0.05%，表現相對大盤弱勢。

外資其餘賣超前10名還有台塑、南亞、台泥、鴻海及寶成。

外資買超前10名以貨櫃、航空及面板族群居多，包括長榮、陽明、萬海、華航、長榮航、群創、友達及彩晶；還有國泰智能電動車及聯電。

在外資買超帶動下，貨櫃三雄股價同步大漲超過3%，華航股價上漲接近2%，三家面板廠股價也都上漲逾2%。

分析師王兆立表示，今年市場變數多，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭及中國大陸封城等，經濟景氣衰退的疑慮是當前影響股市的關鍵因素，應追蹤留意。（編輯：楊蘭軒）1110708