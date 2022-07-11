美而快6月營收月減28.3% 電商事業維持高檔表現

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（中央社記者吳家豪台北11日電）電商集團美而快今天公布6月合併營收約新台幣2.41億元，月減28.3%，年增1.4%，其中電商事業營收為2.01億元，仍維持高檔表現；6月合併營收較5月減少，主要因為先前中國封城造成營收遞延，拉高5月比較基期所致。

美而快今年第2季合併營收約7.9億元，年增13.6%；上半年合併營收15.24億元，年增15%。

美而快發布新聞稿表示，6月電商事業業績維持2億元以上，商業品牌與網紅品牌皆表現不俗，旗下商業品牌Pazzo、MEIER.Q等主打戶外服飾，隨著國內防疫政策及戶外活動限制持續放寬，且進入夏季旅遊旺季，帶動流行戶外服飾類商機回溫。

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美而快旗下網紅品牌Mercci22、Miyuki Select、YUYU、Mouggan、ChennChenn及Wear to eat等持續受惠於網紅的高粉絲黏著度與自帶流量能力，在流量變現轉換率穩定提升下，銷售表現穩健成長。

美而快進一步指出，在拓展網紅流量變現規模的發展上，今年以來積極從服飾本業向外擴展，上半年有十餘個網紅洽談合作，透過美而快品牌孵化能力、電商經驗及供應鏈聚合能力，創造流量變現，產品觸角延伸到居家用品、美妝與保養品等，效益可望反應在第3季營運表現。（編輯：趙蔚蘭）1110711