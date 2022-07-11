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國巨擬買回1.1萬張庫藏股 區間價304元至531元

2022/7/11 20:37
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（中央社記者張建中台北11日電）被動元件大廠國巨今天宣布實施第16次買回庫藏股，預計買回1.1萬張，買回區間價格新台幣304元至531元。

國巨今天股價收在304元，下跌1.46%，受到台股今年來波動劇烈影響，國巨4月25日股價跌破400元大關，7月1日跌破300元大關，從今年1月初波段高點538元迄今，國巨股價跌幅達43.5%。

國巨公告指出，買回庫藏股目的為維護公司信用及股東權益，買回期間自7月12日起至9月11日，預計買回股份占公司已發行股份總數比例約2.02%，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。

國巨在4月27日至6月16日執行第15次庫藏股，買回5500張庫藏股，執行率達100%，平均每股買回價格395.08元，總金額21.72億元。

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展望第3季，國巨日前表示，營收占比高的利基型產品訂單穩健，營收占比低的標準型產品需求持續調整，密切關注全球疫情、通膨與國際局勢變化，以及中國地區在解封後終端需求及貨品物料進出的回復狀況，審慎應對業績及營運展望。

國巨日前指出，今年合併業績目標1300億元，較去年1065.39億元成長20%以上，營業規模可在全球被動元件產業排名前3大。（編輯：楊蘭軒）1110711

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