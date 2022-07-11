寶成6月營收年增11.5% 製鞋業務穩健成長

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（中央社記者潘智義台北11日電）製鞋大廠寶成工業今天公布6月自結合併營收為新台幣244.98億元，較去年同期增加11.5%，主要獲益於製鞋業務穩健成長，通路業務銷售表現雖仍受到中國疫情影響，但年減幅度逐月收窄。

寶成統計，今年1至6月自結合併營收為1356.01億元，則較去年同期略減0.1%。

寶成透過新聞稿說明，整體營收自5月開始轉正為年增7.2%，6月合併營收年增11.5%，突破雙位數成長。

通路業務方面，旗下寶勝年減幅度也有收窄，且近4個月年減幅度逐月收窄。

展望下半年市場及消費信心，寶成認為，因為通膨升息疑慮，目對於市場前景可能會轉趨保守，下半年製鞋業務仍維持審慎樂觀，由於消費市況偏保守，將密切觀察訂單變化。

寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業6月自結營收為8.35億美元（約新台幣244.56億元），較去年同期增加5.9%，其中製鞋業務則較去年同期成長18.7%。

寶成統計，今年1月至6月自結營收為47.1億美元，較去年同期減少2%，其中製鞋業務則較去年同期成長14.4%。

由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際公司6月自結營收為人民幣16.51億元（約2.55億美元），則較110年同期減少14.7%。累計今年1月至6月自結營收為人民幣98.65億元（約15.21億美元），較去年同期減少24.6%。（編輯：楊凱翔）1110711