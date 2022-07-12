詩肯看好剛需不變 集雅社擴張虛實通路

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（中央社記者江明晏台北12日電）升息、疫情等因素干擾房市大環境，家具業者詩肯仍看好自住剛需不受政策影響，樂觀看待下半年營運，家電業者集雅社（2937）也觀察到暑期銷售熱度不減，將積極擴張虛實通路。

台灣連鎖家具龍頭詩肯6月營收新台幣2億元，較去年同期成長達56.11%，累計上半年營收12.47億元，年增10%，創歷史同期新高。

詩肯表示，6月營收較去年同期大增，主要為去年6月處於剛進入三級警戒，餐飲禁止內用服務，連帶影響民眾出門意願，消費信心受到衝擊因此基期較低，但即便與疫情前相比，6月營收表現仍亮眼。

詩肯表示，目前疫情趨緩但並未平息，確診案例都在萬例以上，加上政府打房措施壓力，6月能繳出2億元的營收表現，代表政府與疫情共存的政策確立之後，民眾不會因為確診人數的起伏影響消費意願，自住的剛性需求不受政策影響。

雖然不少機構都認為，在政策斷金流，以及物價上漲、通膨等因素，房市不確定性增加，且利空因素多於利多，但詩肯認為，自住和置產型買盤不受影響仍是共識，而這方面也是詩肯的主力市場，對下半年的營運審慎樂觀。

國內百貨通路家電龍頭集雅社6月營收2.9億元，年增42.53%；1至6月營收17.83億元，年增26.59%。

集雅社說明，看好暑假到來，影音娛樂需求增加，同時AIoT、節能家電等需求熱度不減，近期在大尺寸電視、家庭劇院、電競螢幕等影音、串流娛樂視聽產品銷售有不俗的表現；搭載IoT功能的智慧空調更是隨夏季的到來穩定成長。

集雅社總經理蘇在基表示，積極選址擴張實體通路是重要策略之一，集雅社今年百貨門市通路展店據點目標數，從60家擴增至70家，近期將首度進駐微風百貨，觸角還將擴及電子商務通路與商用工程通路。

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地板品牌及室內建材銷售商寶陞6月合併營收2.04億元，創歷年同期新高，較去年同期的1.84億元成長11.01%。今年1至6月合併營收達11.41億元，同步改寫歷年同期新高記錄，較去年同期成長18.46%。

寶陞表示，集團單月營收已連3月站穩2億水準，主要受惠集團擴大業務銷售布局，展望2022年第3季，寶陞持審慎樂觀看法，雖然今年美國聯準會採取大幅升息措施，干擾新屋交易熱度，但觀察民眾仍重視居家生活空間舒適、保持穩定居家裝修支出，進而帶動新屋裝修消費逐步轉向舊屋裝修，寶陞採取積極擴大美國銷售業務版圖計畫。（編輯：張均懋）1110712