中經院：製造業、非製造業估下半年營運有望好轉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北12日電）中經院表示，跟去年下半年相比，製造業跟非製造業今年上半年營運狀況都不如預期，但展望未來，製造業跟非製造業都預期今年下半年營運狀況有望較上半年好轉。

中經院今天線上舉行「漲價、去庫存壓力暨地緣政治風險下的台灣產業—2022上半年台灣採購經理人展望研討會」。

中經院院長張傳章表示，製造業跟非製造業今年上半年營運狀況都不如預期，指數都中斷連續3期擴張轉為緊縮。不過，展望未來，製造業跟非製造業都預期今年下半年營運狀況有望較上半年營運好轉，指數分別為57.1%跟58.7%。

在利潤率部分，張傳章指出，製造業2022 年上半年利潤率下降的企業家數遠高於2021年底的預期，利潤率指數續跌至38.8%，連續2期下降。製造業也預期2022年下半年利潤率將持續較上半年下降，指數為48.9%。

受疫情衝擊，非製造業今年上半年利潤率表現遠不如預期，不過非製造業預期2022年下半年利潤率將好轉上升，指數為53.8%。

中經院助研究員陳馨蕙表示，製造業去年下半年高達40%回報已達最大產能，但隨著不確定性、營業成本攀升、客戶陸續砍單等影響，今年上半年僅13.2%表示達到最大產能，未達最大產能主因為訂單需求不足與供應鏈原料缺貨造成，但是製造業仍持續新增產線。

不過，製造業有52.4%回報整體存貨量增加，較2021年下半年攀升5.7個百分點。陳馨蕙表示，下半年要注意製造業採購轉為買方市場，也要關注現金流、存貨等跌價損失可能性。

調查顯示，受到疫情衝擊，內需產業為主的非製造業者預估今年第2季營收平均減少9.64%，預估第3季平均減少4.15%，部分產業相對影響較大，像是住宿餐飲、旅遊代訂、展覽等業者第2季營收與業務量平均減少25%到40%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣金融研訓院董事長吳中書表示，近期各預測機構陸續下修全球經濟成長率預測，美國、中國如果經濟放緩，確實對台灣出口表現帶來壓力。但台灣下半年有投資、消費兩股支撐力道，從調查來看，製造業跟非製造業對投資意願還算是擴張，代表對台灣投資信心仍在。

吳中書指出，疫情最嚴峻時期正慢慢過去，休閒旅遊業預期將會蠻蓬勃發展，對下半年景氣支撐帶來一定力道。整體來看，下半年外需動能可能比較不足，但投資、民間消費有望持穩，台灣經濟應可維持在一定水準。（編輯：趙蔚蘭）1110712