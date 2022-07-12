Disney+助攻 台灣大行動服務營收連3季成長

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（中央社記者江明晏台北12日電）台灣大哥大今天宣布擴大Disney+、好速成双方案優惠，並表示5G與mo幣多、好速成双、Disney+等三大獨門方案穩定貢獻動能，成功激勵行動服務營收成長動能。

台灣大哥大表示，5G與mo幣多、好速成双、Disney+等三大獨門方案穩定貢獻動能，帶動智慧型手機月租每戶平均收入（ARPU）連續13個月年成長，第2季行動服務營收年增率也連3季擴大。

串流影音服務Disney+全球用戶突破1億大關，去年在台正式上線，台灣大哥大和凱擘大寬頻分別成為Disney+在台合作電信營運商及數位有線電視營運商。

台灣大哥大今天宣布Disney+「好速成双+」方案，首年月付新台幣1199元，即可體驗5G飆速、300Mbps光纖上網服務，滿足行動及光纖飆網、觀影追劇，以及070智慧音箱聲控電話服務等多元需求。

台灣大表示，此方案除了享首年Disney+免費看，7月31日前在台灣大網路門市申辦999元以上指定專案，將額外享有1000元momo幣。

另外，台灣大寬頻也推出限時優惠，7月18日前在台灣大寬頻網路門市申辦Wi-Fi滿屋1G光纖上網方案，限時特惠價每月849元，還可獲得1200元momo幣。（編輯：楊凱翔）1110712