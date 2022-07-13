國安基金銀彈上膛 法人：提振台股信心

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（中央社記者江明晏台北13日電）台股12日重挫389.91點，指數失守萬四關卡，國安基金召開臨時會決議進場，法人看好，有利提振短期市場信心，但仍擔憂高通膨與高庫存帶來的全球經濟衰退，恐難扭轉中長期轉弱的基本面。

在美國公布6月消費者物價指數（CPI）前夕，由於跡象日益顯示美國經濟可能陷入衰退，美國股市多數收低；其中，道瓊工業指數下跌192.51點或0.62%，收30981.33點。標準普爾指數下挫0.92%、以科技股為主的那斯達克指數下跌0.95%、費城半導體指數小漲0.18%。

台股12日開低走低，盤中最低至13928.66點，再創波段新低，尾盤賣壓仍重，終場收在13950.62點，重挫389.91點，跌幅2.72%，成交量新台幣1996.69億元。

台股低迷，國安基金12日傍晚召開臨時會授權進場，讓市場大感意外，國安基金執行秘書阮清華強調並非政策髮夾彎，主要考量美國白宮對於將公布的物價指數恐不樂觀等5理由，為避免恐慌情緒升溫，才會召開臨時會決議進場。

這也是國安基金首次在加權指數萬點進場，最快13日啟動高達新台幣5000億元的可動用資金，為史上第8度進場護盤，將為台股注入活水。

法人指出，國安基金宣告進場護盤有利提振短期市場信心，國安基金成立以來總共執行過7次的護盤任務，過去經驗顯示，宣告護盤後一週之累計報酬率均為正數，沒有例外，且幅度最低為1.1%，最高為14.2%。

不過，法人認為，國安基金宣告進場護盤無法扭轉中長期轉弱的基本面，保鮮期恐怕只有1至3週，高通膨與高庫存雙重效應所帶來的全球經濟衰退恐不是國安基金可扭轉的，因此維持對台股中長期偏空的看法不變。（編輯：趙蔚蘭）1110713