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台積電傳美國員工不滿 業者：歐美半導體業共同挑戰

2022/7/13 19:42
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（中央社記者張建中新竹13日電）台積電美國亞利桑那州廠即將於2024年第1季量產，如今又傳出美國員工對台積電管理方式不滿。半導體業界人士表示，這不光是台積電的問題，是歐美半導體業共同挑戰，若美國政府期望半導體在地製造，應該鼓勵當地年輕人投入。

今周刊報導，一名自稱在台積電（2330）亞利桑那州任職一年多的前製程工程師，6月底在美國就業資訊網站Glassdoor發文，對台積電提出3大負面觀感，包括軍事化管理、八卦文化盛行及生涯發展受限。

半導體業界人士說，不管晶圓代工技術、研發再怎麼精進，還是以製造跟工廠管理為主，論及良率、製造難免會牽涉到紀律本質。

業者表示，歐美人士本來就不希望做單調、枯燥的工作，這沒有對或錯。隨著文化與產業自然發展，歐、美才會把半導體製造外包到亞洲，形成全球分工。

業者說，美國的年輕人不見得願意選擇半導體產業，這不光是台積電的問題，而是歐、美半導體業共同面臨的挑戰。

業者表示，美國政府希望政策推動半導體在地製造，當地半導體業界倡議政府應不是只補助錢，還要鼓勵更多年輕人投入，要嘉獎半導體研究，這將是美國半導體產業發展可能面臨的新挑戰。（編輯：潘羿菁）1110713

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