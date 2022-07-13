台灣新創布局日本市場 揭經營心法

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（中央社記者蘇思云台北13日電）台杉投資今天表示，旗下2家台灣新創凱鈿行動科技跟慧康生活科技都積極極布局日本市場，新創也分享經營關鍵，包括掌握日本人注重細節與謹慎的民族性，溝通要使用道地日文，也要有落地的準備。

國發會近期帶領33家台灣新創團隊赴日舉辦「日本．台灣新創高峰會」（Japan-Taiwan Startup Summit）。其中，台杉物聯網基金的凱鈿行動科技（Kdan Mobile）、台杉水牛三號生技基金的慧康生活科技（Health2Sync）都獲選與會。

台杉投資今天發布新聞稿，日本市場以大企業居多，外國新創要打入挑戰重重，如果能在剛進軍日本市場時，就先掌握到日本人注重細節及謹慎的民族性，才是開拓日本市場的關鍵。

日本首相岸田文雄在6月底公布執政方針為新資本主義的整體構想與實行計畫，而人才、科技創新、新創、綠能數位是實現此方針的四大支柱。在發展新創企業部分提出要擴大技術投資，並且在5年內增加對新創相關投資金額達10倍。

台杉旗下的新創團隊近年也積極布局日本市場。台杉投資指出，根據日本研究IT產業的顧問公司ITR的統計，日本企業的平均IT預算約占公司收入的2.8%，金融服務更達8.6%。面對日本政府在科技創新及數位轉型的政策及投資，確實是台灣科技軟體新創可切入的市場。

不過，日本國情謹慎保守，企業文化對外國品牌、新品牌的接受度較低，新創就算有技術、人才的優勢也不易打入。

凱鈿行動科技的日本負責人龔孟穎也在活動分享日本推動業務的經驗，要贏得日本客戶信任，最基本的是在各式宣傳品、網頁、簡報都要用道地的日文，而非直接中文翻譯成日文交差。再者，日本企業客戶相當重視合作對象是否在日本設有服務窗口，因此，開拓日本市場一定要有落地日本的準備與決心。

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慧康生活科技在2014年就推出日文版。慧康生活科技共同創辦人鄧居義表示，日本醫療水平和台灣類似，高齡化且獨居的長者更需要智慧照護系統，在開發日本市場的過程中，客戶（醫生及醫療系統）最常問辦公室會設在哪裡、聘僱多少人，藉此確認雙方合作後的支援無虞。

鄧居義也提醒，新創在日本落地必須找到對的管理者，在評估日本投資人時，也必須將日本投資人的企業鏈結納入考量。（編輯：林興盟）1110713