元大台灣50交易熱度衝高 18日除息1.8元

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元大投信公告18日除息1.8元，為0050自2016年改為每年兩次配息以來，同期最高的配息金額。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）近期台股波動，催動上市櫃ETF的交易熱度上升，資金尤其青睞國民ETF元大台灣50，帶動0050今年來成交金額竄升至ETF第一。元大投信公告18日除息1.8元，為0050自2016年改為每年兩次配息以來，同期最高的配息金額。

元大投信表示，0050 將於18日除息，每受益權單位發放1.8元，投資人在15日收盤前買進並持有，皆可參與領息。

元大投信指出，受美國通膨、升息隱憂籠罩，台股7月持續震盪，上市櫃的ETF交易熱度隨波動衝高，7月前7個交易日有4個交易日的ETF成交比重達6%至8%，遠高於今年來平均的4.8%。

其中，0050受到青睞，7月短短7個交易日已成交超過百億元，合計今年以來截至7月7日止的成交金額達到2059億元。有別於過去多由高波動特性的陸股ETF拿下「成交金額王」的趨勢，0050躍為今年交易熱度最高的ETF。

元大投信表示，股市反彈時，大型權值股通常先起漲，空頭時期，權值股體質穩健，也比較有抗震性，而0050有19年的掛牌歷史，高度連動台股權值股的表現，吸引資金踴躍進場。

集保結算所統計，0050受益人數來到55.9萬人，今年以來截至7月2日止，增加21萬人，已超越去年全年增加的15萬人。

元大投信也提醒，投資人參與ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，配息率不等同報酬率，並需注意ETF的配息頻率。半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準。（編輯：潘羿菁）1110714