王品進軍韓式料理 新品牌初瓦展店目標12家
2022/7/15 14:10（7/15 15:21 更新）
王品首度開出韓式料理品牌「初瓦」，王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政看好韓式料理對台灣消費者的強大吸引力。中央社記者江明晏攝 111年7月15日
（中央社記者江明晏台北15日電）王品首度開出韓式料理品牌「初瓦」，瞄準台灣初估新台幣90億元、成長快速的商機大餅，目標3到4年全台展店至12家，王品也觀察到，6月餐飲人潮已回復到正常水準。
王品集團今天舉行記者會，宣布耗時一年籌劃，與韓籍五星主廚孫榮共同打造新品牌「初瓦 韓式料理」，16日首店將在西門町商圈正式開幕，是王品集團首度嘗試韓式料理品項，為多元布局再添生力軍。
從2003年「大長今」掀起韓流，近20年，台灣人對韓劇、韓式料理的喜愛度越來越高，最新數據顯示，台灣韓國料理的市場營業額初估高達新台幣90億元、近3年來韓式料理餐廳數成長高達3倍，是近年發展最快速、占比攀高的品類。
王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政受訪時表示，最近兩年的外部調查發現，台灣有97.5%的民眾喜歡韓式料理，其中7成民眾每月必吃一次以上，每週至少會吃一次以上也有2成，可見韓式料理對台灣消費者的強大吸引力。
王品集團首次跨足韓式料理品類，邀韓籍主廚孫榮擔任廚藝研發顧問，還原道地的韓國味，孫榮曾任職五星飯店、開設Youtube頻道，在台灣有很多的廚藝粉絲。
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吳憲政表示，初瓦首店進駐台北西門町鬧區，鎖定年輕族群，平均客單價約在500至600元；全店共109坪，設有104個座位及2個小型包廂，未來展店規模初步全台設定12家，預估3到4年達陣。
王品也觀察，6月底開始，疫情對餐飲業的干擾已經降低，目前來客數已經回到正常水準，顯示民眾與病毒共存的心態已經建立，但尚沒有出現所謂報復性聚餐消費人潮，算是回復過去正常狀況，意味著營運已經開始從谷底復甦。（編輯：趙蔚蘭）1110715
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