王品進軍韓式料理 新品牌初瓦展店目標12家

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（中央社記者江明晏台北15日電）王品首度開出韓式料理品牌「初瓦」，瞄準台灣初估新台幣90億元、成長快速的商機大餅，目標3到4年全台展店至12家，王品也觀察到，6月餐飲人潮已回復到正常水準。

王品集團今天舉行記者會，宣布耗時一年籌劃，與韓籍五星主廚孫榮共同打造新品牌「初瓦 韓式料理」，16日首店將在西門町商圈正式開幕，是王品集團首度嘗試韓式料理品項，為多元布局再添生力軍。

從2003年「大長今」掀起韓流，近20年，台灣人對韓劇、韓式料理的喜愛度越來越高，最新數據顯示，台灣韓國料理的市場營業額初估高達新台幣90億元、近3年來韓式料理餐廳數成長高達3倍，是近年發展最快速、占比攀高的品類。

王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政受訪時表示，最近兩年的外部調查發現，台灣有97.5%的民眾喜歡韓式料理，其中7成民眾每月必吃一次以上，每週至少會吃一次以上也有2成，可見韓式料理對台灣消費者的強大吸引力。

王品集團首次跨足韓式料理品類，邀韓籍主廚孫榮擔任廚藝研發顧問，還原道地的韓國味，孫榮曾任職五星飯店、開設Youtube頻道，在台灣有很多的廚藝粉絲。

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吳憲政表示，初瓦首店進駐台北西門町鬧區，鎖定年輕族群，平均客單價約在500至600元；全店共109坪，設有104個座位及2個小型包廂，未來展店規模初步全台設定12家，預估3到4年達陣。

王品也觀察，6月底開始，疫情對餐飲業的干擾已經降低，目前來客數已經回到正常水準，顯示民眾與病毒共存的心態已經建立，但尚沒有出現所謂報復性聚餐消費人潮，算是回復過去正常狀況，意味著營運已經開始從谷底復甦。（編輯：趙蔚蘭）1110715