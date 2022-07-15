中油擴建台中廠天然氣儲槽 年供氣量估達千萬噸

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（中央社記者曾智怡台北15日電）因應「增氣減煤」能源轉型目標，中油將擴建台中廠液化天然氣儲槽，在今天舉行動土典禮；中油表示，工程預計2026年完工，屆時可提升台中廠天然氣供應能力每年達1000萬噸。

中油今天舉辦「台中廠三期計畫液化天然氣儲槽興建工程」開工動土典禮，由中油董事長李順欽協同統包廠商英商貝泰公司總經理戴瑞恩及銘榮元公司總經理廖士銘共同主持，美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、經濟部次長曾文生、台中港務公司及勞動部職安署等參與。

中油透過新聞稿表示，這項工程將建置兩座18萬公秉地上式液化天然氣儲槽，包括細部設計、設備及器材供應、建造施工及安裝、試車前準備及試車等工程，預計於2026年完工。

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中油進一步說，完工之後將可提升台中廠液化天然氣儲存能力，降低超高儲槽週轉率以降低營運風險，並提升天然氣供應能力，除了供應國內既有的天然氣市場，也將新增供應中、北部地區的電廠及工業用戶的用氣需求。

包含台電台中電廠、台電通霄電廠、其他IPP（民營電廠） 及工業用戶等，又可支援高雄永安廠及第三接收站天然氣管網調度，以穩定國內供氣。（編輯：林興盟）1110715