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歐洲視核能為綠能 經長：台灣須過2關才能思考使用

2022/7/8 16:48
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（中央社記者曾智怡台北8日電）歐洲議會日前通過將核能投資列入綠能，產業界也出現支持聲音。經濟部長王美花今天表示，台灣並非躁進廢核，但需確保核能後端核廢料取得較大共識，以及地方政府應與中央合作，唯有排除上述障礙，才能思考核能使用。

王美花今天出席工總舉行的「產業碳中和聯盟成立大會」，會前接受媒體採訪。

歐洲議會日前通過歐洲聯盟所提，將天然氣和核能投資列入永續綠色能源的議案，以鼓勵相關投資。

談及核能，王美花表示，台灣並非躁進廢核，而是都會用到使用年限，但以核二2號機為例，「不是不用，是因燃料池已滿」，新北市政府並無許可興建乾儲設施，因此燃料拿不出來，連用到運轉期滿都沒辦法。

王美花補充，核能能否使用面臨2大問題，第一，核能後端核廢料需取得較大共識；第二，地方政府須與中央合作。

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關於協和環評未過關，王美花表示，先前環評委員已請台電思考如何讓環境衝擊再減少，因此經過調查研究，昨天提出東移方案，也縮小填方範圍、環境衝擊變小，特別是珊瑚、大扇貝問題都有避開，做出最大努力。

王美花進一步說，由於東移方案是首次提出，環評委員希望台電再多做補充，台電也會盡快補充，供委員了解，在供電、環境保護落實最大平衡。（編輯：潘羿菁）1110708

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