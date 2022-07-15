中油天然氣儲槽動土 AIT孫曉雅：支持台灣能源轉型

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅及經濟部政務次長曾文生今天共同出席中油台中天然氣儲槽標案的動土典禮，AIT重申對台灣能源轉型政策的支持，並強調這是台美能源合作的絕佳案例。

AIT今天在臉書貼文指出，此標案是中油台中天然氣接收站第三期擴建計畫的一部分，總值約3億6000萬美元，開工動土典禮由中油及美商貝泰公司共同舉辦，貝泰於2021年11月間贏得此標案。

AIT表示，此標案是美國與台灣在能源部門合作的絕佳案例，也是雙方推動科技貿易暨投資合作架構（TTIC）的成果展現。

孫曉雅重申，AIT對於台灣能源轉型的支持，並且承諾將透過引介最好的美國科技與公司，協助台灣達成能源轉型的政策目標。

孫曉雅也貼出首次參訪台中，並拜會台中市長盧秀燕的照片。

孫曉雅表示，身為AIT處長，她很高興能夠在首次的台中之行，與盧秀燕見面共進晚餐。美台之間有著深厚的歷史淵源，其中許多都與台中聯繫在一起。

另外，孫曉雅指出，她參訪台中藝術博覽會，欣賞現代藝術，也了參觀道禾六藝文化館，這是台中保存最完善的演武場。

孫曉雅表示，她也到台中美國資料中心觀摩創客課程，台中美國資料中心設立於2005年，是全台最早成立的美國資料中心，提供各式活動，包含理工科學藝術（STEAM）教育以及英語學習課程。（編輯：楊凱翔）1110715