中華電建置兒少服務據點 縮短蘭嶼數位落差

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（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信今天表示，攜手台灣微軟於蘭嶼建置兩處兒少服務據點，同時優化硬體設施、寬頻網路及提供數位課程，縮短蘭嶼數位落差。

近兩年受嚴峻的疫情影響，學生在遠距或數位學習上的需求大大激增，導致原本在蘭嶼的弱勢家庭孩子在教育及學習上面臨更大挑戰。

根據台灣世界展望會統計，服務的161戶弱勢家庭中，超過3成家中網路非常不穩定，更有一半家庭根本沒有電腦等數位設備。

台灣世界展望會攜手台灣微軟與中華電信，今天共同舉辦「數位之島夢想啟動」聯合記者會，合力為蘭嶼弱勢家庭孩子規劃3年「數位培力養成計畫」，第一年將建構擁有穩定網路環境及充足數位設備的兩處數位學習教室，第二年提升數位培力的師資及教材資源，第三年則在前兩年打下的基礎上配合孩子的需要延伸更多的數位學習課程。

中華電指出，蘭嶼與台灣本島間因沒有地下海纜，需藉由微波進行通訊，因此於這次合作案額外擴充蘭嶼與台東間的微波頻寬。

針對偏鄉網路建設，中華電信總經理郭水義表示，「坐在台北和從蘭嶼看世界，會有很大的不同」，中華電將透過各地營運處自提改善揚善計畫，促進像是優化偏鄉寬頻網路等科技為善的相關計畫，以科技力量創造價值，且無預算限制。

郭水義指出，台灣應集結國內通訊、IT大廠，立足台灣，組成國家隊到海外，向世界展現台灣實力，不是在島內做次要、不必要的競爭。

郭水義說，中華電信積極倡議ESG，除了營運績效之外，今年也將把科技為善、永續發展的面向指標，納入主管與部門的KPI，並與績效獎金連動，藉此鼓勵更多效應出來。（編輯：蘇志宗）1110715