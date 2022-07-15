賴正鎰：下半年房市量縮價微揚 全年推案量減23%

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（中央社記者賴言曦台北15日電）全國商業總會主席、鄉林董事長賴正鎰今天表示，今年上半年購地總額少7成，來客量少5成，部分新案延至第3季後推案，預估下半年整體維持量縮、價微揚；全年總推案量將從新台幣1.8兆元減至1.38兆元，年減23%。

賴正鎰今天透過新聞稿表示，下半年房市有3大趨勢，首先是台北市推案將以都更合建或為老建築物重建為主要土地來源，接著是隨著預售案交易受限，先建後售的新成屋將成主流，最後是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情居家隔離或在家的時間變長，帶動換屋需求，50坪以上中大坪數物件可望抬頭。

對於內政部將在10月推動通過「平均地權條例」修法，禁止預售屋轉賣，賴正鎰表示，政府這一年來打炒房效果顯著，房地產業也慘兮兮，短期內沒有必要再推動預售屋禁止轉賣修法，建議政府從「不急修法管預售、穩控建材與土地買賣、放寬土建融貸款成數」3大政策來穩房市。

賴正鎰指出，俄烏戰爭開打後，建築材料大漲40%，土地成本也高，加上營建業為如期交屋，必須搶工、搶料，每坪興建成本從9.5萬元漲到13.8萬元，平均漲幅超過45%，導致建商原本「高興完銷」，完工交屋時卻可能變虧錢。

他提到，中央銀行要求銀行承辦開發商土建融（土地、建築融資）貸款降到40%，並規定購地後18個月內要開工，否則便降低貸款成數，導致開發商不敢購入新土地，且先前已購足庫存土地，使上半年購地總額年減70%；另市場觀望氣氛濃厚，各案場平均來客量少50%，建商只好將部分上半年推案延到第3、4季，預售屋改為成屋銷售，避免利潤受損。

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賴正鎰指出，開發商為反應土地、建築成本，導致房價上漲，六大都會區中以台中市房價漲幅最高，近4年來預售屋平均單價從21.1萬漲至38.7萬元，漲幅超過83%，桃園市則以漲幅70%居次，接著是漲幅超過60%的台南市和高雄市。

至於雙北市，賴正鎰說，雙北因房價基期高，漲幅相對少，但今年上半年新個案補漲空間仍大，加上台北市區現在無地可買，所以開發商只能靠都更危老或合建來降低推案成本。（編輯：楊蘭軒）1110715