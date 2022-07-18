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台股土洋對作 外資持續賣超投信連17買

2022/7/18 17:36
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（中央社記者韓婷婷台北18日電）台股今天連4紅勁揚逾百點，呈現土洋對作，外資持續賣超台股，調節中鋼。投信則連17買，回補鋼鐵類股，其中買超中鋼1萬4406張，居買超第1名，包括中鴻、大成鋼都在買超之列。

台積電拉尾盤，台股尾盤漲幅擴大，終場上漲169.02點，收在14719.64點，漲幅1.16%，成交值新台幣2253.54億元；自營商買超9.13億元，投信買超22.82億元，外資及陸資賣超4.71億元。三大法人合計買超27.24億元。

投信從6月24日以來天天站在買方，觀察投信今天買超前10名個股，主要集中在各產業較大型權值股，包括中鋼、永豐金、遠東新、佳世達、亞泥、大聯大、中鴻、興富發、群創、廣達。

外資今天雖然還是站在賣超，但賣超金額縮至4.71億元，元大台灣50為外資今天賣超第1名，中鋼居外資賣超第2大個股，東陽、台泥、力積電、永豐金、大聯大、亞泥也在賣超前10名之列；另外元大滬深300正2及國泰永續高股息也上榜。

觀察外資買超前10名個股分別為群創、聯電、友達、開發金、中信金、元大金、長榮航、仁寶、中華電、新光金。（編輯：楊凱翔）1110718

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