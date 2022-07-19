期交所攜財經網紅YouTuber 合作宣導交易風險影片

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台灣期貨交易所今天指出，全球COVID-19疫情仍充滿不確定性，國際金融市場波動大，為增進投資人對期貨商品及交易風險認識，期交所與知名財經網紅YouTuber合作期貨交易風險宣導影片。

期交所今天新聞稿指出，今年與財經網紅合作期貨交易風險宣導影片，運用財經網紅輕鬆活潑的影片傳達方式，從ETF期貨商品特點中帶出期貨交易特性與風險，例如夜盤交易時段、做多做空差異及保證金制度等內容，並以淺顯易懂的舉例將較為艱澀的期貨交易知識傳達給觀眾。

為了增進投資人對期貨商品及交易風險認識，期交所今年再度與台灣證券交易所、櫃檯買賣中心共同合作投資風險宣導專案，製作「投資理財金頭腦」網路專區（網址：https://irisk.sfi.org.tw）。

期交所表示，全球COVID-19疫情仍充滿不確定性，國際金融市場波動大，期貨商品因交易特性，在證券市場波動劇烈之際，期貨市場可提供投資人即時且具成本效益的避險管道。

期交所指出，相較於其他投資商品，期貨交易屬於更加進階的理財方式，具有高槓桿、保證金制度及商品種類多元的特性，投資人不僅需要培養專業知識，更要深入了解資產配置及風險控管的重要性，才能在期貨市場穩健操作。

期交所建議投資人，進入期貨市場前要徹底瞭解商品特性，並做好風險控管。（編輯：郭無患）1110719