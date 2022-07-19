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外資賣超23.66億元 砍金融及鋼鐵股

2022/7/19 16:55
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（中央社記者張建中台北19日電）台股今天小跌25.56點，終止連4個交易日上漲走勢。外資賣超新台幣23.66億元，賣超以金融及鋼鐵股為主。

台股今天漲跌互見，權王台積電及7檔千金股大立光等股價走跌，電子類股指數下跌0.69%，表現相對疲弱；反觀航運、水泥及塑膠等傳統產業股普遍走楊，大盤小跌25.56點，跌幅0.17%，收在14694.08點，成交值1964.8億元。

外資及陸資賣超23.66億元，自營商買超2.97億元，投信買超0.85億元，呈現土洋法人對作局面；三大法人合計賣超19.84億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融及鋼鐵股居多，有富邦金、玉山金2檔金融股，以及中鋼、中鴻2檔鋼鐵股。

外資其餘賣超前10名還有元大台灣50反1、元大滬深300正2、元大台灣50、萬海、技嘉及堤維西。

其中，萬海將於7月20日除息，每股配發10.5元現金股利及1.5元股票股利，不畏外資棄息賣壓，今天盤中一度強攻漲停，達133元，終場收在131元，上漲10元，連帶帶動長榮、陽明股價走揚，航運類股指數大漲逾3%，為盤面強勢指標。

外資買超前10名以貨櫃及航空族群居多，有長榮、陽明、華航、長榮航。外資其餘買超前10名還有群創、華通、台企銀、宏碁、台泥及亞力。

分析師王兆立表示，台股先前因融資追繳、斷頭引發的恐慌已減緩，近期盤勢趨於穩定，不過後續美股仍將牽動台股走向，個股表現差異也將因財報表現和展望而變大，預期短期台股可能以個股表現為主。（編輯：黃國倫）1110719

王兆立
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