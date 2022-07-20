美股信心回籠道瓊大漲754點 近一個月來最猛

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美股19日氣勢如虹，道瓊工業指數大漲754點，隨投資人信心回籠創下近一個月來最佳表現。圖為華爾街銅牛。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年7月20日

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（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）美股今天氣勢如虹，道瓊指數大漲754點，那斯達克及費半指數分別漲逾3%、4%。投資人對企業財報反應正面，認為大盤回檔後底部已成形，催出近一個月來最猛反彈力道。

3大指數開高走高，尾盤買氣加溫，道瓊工業指數終場大漲754.44點，漲幅2.43%，收在31827.05點。標準普爾500指數勁揚105.84點，漲幅2.76%，收在3936.69點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲353.1點，漲幅3.11%，收在11713.15點。

3大指數都刷新6月24日以來單日最大漲點及漲幅紀錄。標普500指數6月16日收盤觸底至今反彈近7.4%，但年初以來仍大跌17.4%。

受物價飛漲、聯邦準備理事會（Fed）緊縮貨幣政策衝擊，美股年初攻上歷史高點後遭遇亂流，標普500指數創1970年以來最糟上半年表現。上週展開的財報季備受矚目，投資人關注第2季業績之餘，也想從企業高層口中探尋經濟前景蛛絲馬跡，結果令部分投資人安心不少。

今天標普500指數11大類股全面收紅，通訊及工業族群漲幅都超過3.5%，表現最棒。

科技權值股在下週財報公布前漲勢旺盛。臉書（Facebook）母公司Meta及Google母公司Alphabet股價分別大漲5.1%、4.4%，亞馬遜（Amazon.com）股價勁揚3.9%，蘋果（Apple）及微軟（Microsoft）漲幅都超過2%。

Netflix股價彈漲5.6%。這家影音串流巨擘收盤後公布，第2季流失約97萬名訂戶，公司成立以來首次連兩季訂戶減少，但未如先前預期流失200萬名訂戶，帶動盤後股價大漲。

晶片股漲勢更猛，費城半導體指數大漲4.6%。台積電美國存託憑證（ADR）漲幅接近3.1%，輝達（NVIDIA）與超微（AMD）漲幅都達5.5%左右。

多家銀行公布財報後股價勁揚，高盛集團（Goldman Sachs）股價漲逾5.5%，富國銀行（Wells Fargo）與美國銀行（BofA）漲幅約達4.2%、3.4%。

國際商業機器公司（IBM）上季獲利與營收雖優於市場預期，但以美元走升、暫停在俄羅斯營運為由下修現金流預測，股價跌逾5.2%。嬌生（J&J）上季獲利與營收同樣優於預期，但以美元走強為由下修全年財測，股價跌近1.5%。

根據美銀今天公布的7月全球基金經理人調查，受訪者對全球經濟及企業獲利預期降至歷來最低點，投資人股票配置比例處在2008年10月金融海嘯爆發以來最低水準。投資人情緒急遽惡化，反而讓部分金融圈人士認為買點浮現，大盤反彈在望。

美銀首席投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）寫道：「基本面欠佳，但情緒反映股票/信用市場將在數週內反彈。」

銀行和消費者與企業客戶往來密切，許多投資人因此將銀行業績視為景氣風向球。摩根大通（JPMorgan Chase）等大型銀行上季獲利衰退，主要受投資銀行事業收入銳減拖累，多位高層表示客戶狀態依舊理想，經濟短期內不致衰退。

根據財經數據供應商FactSet，截至19日上午，約9%標普500指數成分企業已公布季報，其中約2/3業績優於市場預期。

聯準會官員預定下週集會，根據利率期貨市場行情，多數投資人預期聯準會將連兩次升息3碼（0.75個百分點），避免一次升息4碼。經濟前景混沌之際，蘋果、微軟與Google等科技大廠紛紛傳出延緩徵才或投資減碼，投資人將在下週財報公布後緊盯高層說法。（編輯：陳政一）1110720