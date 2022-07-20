台股早盤漲逾200點突破14900點 台積電重返500元

（中央社記者潘智義台北20日電）美股道瓊工業指數大漲754.44點，帶動台股今天開高，早盤一度大漲逾200點，突破14900點。

加權指數9時6分止，來到14868.47點，上漲174.39點，成交值新台幣290.02億元。



晶圓代工雙雄早盤齊漲，台積電最高來到503元，上漲12元；聯電來到41.15元，上揚1.25元；蘋果鏡頭供應商大立光來到2025元，漲45元；鴻海則在平盤104元之上游走。（編輯：趙蔚蘭）1110720

吃下台灣家樂福全部股權 統一、統一超開高

（中央社記者韓婷婷台北20日電）統一集團昨天深夜重訊公布以新台幣290億元吃下台灣家樂福全部股權，預計2023年中完成交易，激勵統一企業開高一度大漲逾6%，統一超漲幅也逾2%。



買下台灣家樂福，讓統一集團進入生活全通路布局時代，鞏固零售通路霸主地位，激勵統一企業股價今天以70.1元開出，早盤上漲4.2元，漲幅6.2%，股價一度來到71.7元，創下2021年9月以來新高；統一超以285.5元開出，早盤漲2.4%，股價來到290元，為去年11月以來高點。



統一企業及統一超昨天深夜共同召開重大訊息記者會，公布董事會決議雙方分別以新台幣239億元及51億元，共計290億元買下法商手上60%的台灣家樂福股權，預計2023年年中完成交割。



交易完成後統一集團將100%握有台灣家樂福股權，其中統一企業將持有家樂福70%股權，統一超商持有30%股權，全案仍需取得公平交易委員會核准，經過核准後將100%用現金交易。



傳了近8個月的台灣家樂福出售案19日正式拍板，由統一集團吃下法方全部股權，加上全聯去年底併購大潤發，零售業「大者恆大」，台灣零售市場統一、全聯本土量販兩強爭霸的態勢已定。



統一集團回購台灣家樂福後，集團將擁有超商、超市、量販及線上電商等不同零售業態，等於是補齊零售「全通路」最後一塊拼圖，意味著台灣零售業「大者恆大」趨勢確立，也讓超商、超市和量販的界線愈來愈模糊。（編輯：郭無患）1110720