美零售數據帶動道瓊大漲 有利台股但仍取決基本面

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（中央社記者潘智義台北16日電）美國零售數據上揚、花旗財報優於預期，帶動美股15日大漲，有利台股下週表現。但投顧認為，美聯準會（Fed）7月底升息前台股仍有機會探底，現階段應優先看財報等基本面因素。

道瓊工業指數15日終場上漲658.09點，或2.15%；標準普爾500指數上漲72.78點，或1.92%；以科技股為主的那斯達克指數上漲201.23點，或1.79%；費城半導體指數上漲66.850點，或2.54%。

台北股市15日開高震盪走高，收在14550.62點，上漲112.1點，漲幅0.78%，成交金額新台幣2267.58億元，加計盤後交易約2316.95億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，本週影響台股最大的兩個變數就是美國6月消費者物價指數（CPI）、台積電法人說明會，結果美國6月CPI年增率高達9.1%，創40多年來最大升幅，但台積電法說卻優於預期。

蔡明翰分析，相對先前美CPI數據公布之際的股市表現，此次公布6月CPI即便大幅攀高，股市投資人卻表現冷靜，主因油價經歷5、6月走揚之後，7月油價已下跌，可合理預期美7月CPI年增率將往下走，也正是股市遇此利空抗跌的主因。

他說，台積電法說會釋出的展望大幅優於預期，打破市場傳聞旺季不旺的說法，也成為近兩天台股的撐盤要角；因美國聯準會月底前的升息壓力，投資人現階段以短線進出為主，以小量資金鎖定跌深科技股，且以中小型科技股較有表現空間。

他認為，全球經濟成長趨緩，台股投資仍存在風險，短線指數要大幅回升機率不高，接下來走勢仍可能維持先前模式，即接近聯準會利率會議升息前先測試一次底部，待聯準會升息後再依事實呈現利空出盡或補跌、補漲，經過反覆震盪的測試底部後，等到總體經濟真正出現正面訊號時，指數才會大幅回升。

第一金投顧董事長陳奕光接受電訪表示，既然國安基金已進場穩定股市，接下來就是回歸基本面看台股，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率達9.1%，接下來美國聯準會（Fed）7月升息之後，9月以後接下來的幾次利率會議，還有目前美、台上市公司陸續揭露財報，都有待市場充分消化這些因素的影響。

陳奕光評估，台股短線可先看月線近14800點至15000點區間，並留意長線的防線13928點位置，因外資15日賣超111.7億元，台股短線走勢與美股連動仍然緊密，美股財報週對盤勢的影響相對較大，且台股本身也進入財報密集公布期，也將同步影響盤勢變化。（編輯：郭無患）1110716