三商壽停損實現投資損失 上半年稅後大虧67億

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（中央社記者謝方娪台北21日電）三商美邦人壽今天公布財報自結數，由於美國聯準會（Fed）升息循環引發全球金融資產價格回檔，三商壽共實現投資部位損失新台幣73.8億元，累計上半年自結稅後虧損67.2億元。

三商壽上半年對上市櫃股票、債券ETF及各類型基金等部位嚴謹執行停損，實現損失73.8億元，三商壽表示，雖衝擊短期獲利，但確實有效降低市場波動風險、保護淨值，使公司淨值淨變動數降幅不如同業劇烈。

另外，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭造成全球金融市場動盪，三商壽已認列俄國債券預期信用損失9億元。

三商壽上半年累計自結稅後虧損67.2億元，每股虧損2.31元；總資產1.44兆元，較2021年底成長2.7%。

受惠新台幣兌美元貶值，加上三商壽採取動態調整避險措施，外匯價格變動準備金存量較去年底大幅成長45.1億元，有助三商壽抵禦未來匯率波動對獲利的衝擊。

經常性收益方面，三商壽表示，扣除避險前收益已超越去年同期，展望未來升息循環，將有助公司新錢投資收益率，也有利提升未來投資報酬率。

三商壽指出，面對金融市場不確定性，公司持續進行資本強化方案，7月14日董事會決議辦理公開發行現金增資普通股10億股，為歷年增資最高規模，此次資本強化計畫將大幅提升資本適足率與淨值。

此外，7月13日三商壽以83.5億元售出精英大樓，認列獲利12.6億元，有助於下半年營運表現。（編輯：陳彥鈞）1110722