生技股下半年題材多 成資金避風港

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）高通膨及俄烏戰事持續衝擊全球經濟和投資市場，生技股成資金避風港，配合下週生技展，今天類股在股王藥華藥領軍下價量齊揚，上櫃生技指數上漲1.85%，漲幅居類股之冠，上市生技指數上漲近1.31%。

台灣生技產業過去10多年來在生技新藥產業發展條例政策播種扶植下，預計2022年下半年開始到2025年間將進入開花結果高峰期，接著新版的生技條例2.0的推出，將為下個10年再醞釀新的能量，有望為台灣生技業孕育出更多獨角獸。

藥華藥、智擎、寶齡富錦等的新藥銷售已逐步在海外市場擴展開來，實績也將持續在營運數字上展現，共信-KY、合一、泰福-KY、台康生技都有機會在下半年獲得新藥證；智擎、北極星藥業-KY、太景-KY、逸達、台新藥等下半年則有臨床解盲。另外多家藥廠也都有研發新進度。

台股今天萬五大關前震盪，亞洲生技大展7月28日至31日在南港展覽館2館盛大展出，市場資金流向生技股避風，上市及上櫃生技指數均呈現價量齊揚走勢，其中東生華受到新藥專利訴訟繼對上默沙東（Merck）勝訴後，與阿斯特捷利康（AZ）案再獲勝訴，今天股價強勢亮燈漲停，來到43.6元，明達醫及益得也接連攻上漲停板。

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生技股王藥華藥今天再度吸金，開高震盪走高，終場來到519元，續創波段新高，美時在拉回測試季線支撐後，今天漲勢再起，開高一度上攻至148元，逼近漲停板148.5元位置，終場上漲7.04%。另外包括台康生、國鼎、健喬、保瑞、寶齡富錦、北極星藥業、達亞、亞諾法等漲幅都超過半根停板。

下半年開始台灣生技類股題材多，包括新藥取證、臨床數據解盲公布，另外併購授權的機會也不少，醫材、相似藥甚至CDMO（委託開發製造）也都有新進度，預料產業訊息將吸引市場關注。（編輯：趙蔚蘭）1110722