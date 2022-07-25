台經院：晶圓代工下半年呈兩極化 台積電仍有優勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北25日電）台經院表示，今年下半年全球晶圓代工市場呈現兩極化發展，台積電在先進製程仍有相當優勢，但在成熟製程部分，廠商短期報價可能有微幅鬆動，但也不容易出現大幅下跌。

台經院今天舉行「7月份國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告視訊記者會」。媒體關注市場傳出部分台灣晶圓代工廠在特定製程祭出優惠價，如何看待市場未來展望。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，今年下半年全球晶圓代工市場呈現兩極化發展，台積電在先進製程仍有相當優勢，台積電預估今年美元營收年成長率從原先24%到29%，有機會調高到34%到36%，反映台積電在全球先進製程獨特關鍵地位。

反觀成熟製程部分，劉佩真指出，近期中芯國際、中國晶圓代工業者開始出現降價，國內二線晶圓代工廠為了保住市場版圖，也會開始跟客戶談價格折讓，這反映了全球經濟受到通膨影響、俄烏戰爭、第2季中國封城影響比預期久，以及第2季中國疫情也影響包括消費性電子產品、智慧型手機出貨量較為疲弱，讓晶圓代工成熟製程報價開始出現鬆動。

不過，劉佩真表示，短期內仍有車用市場、物聯網等需求支撐，現階段看價格，短期報價可能微幅鬆動，但不會大幅下跌。

此外，美國政府力推規模520億美元的「晶片法案」（CHIPS Act），劉佩真指出，晶片補貼法案有附加條款，領取美國補助款的廠商，在未來10年不能到中國新建廠房或者先進製程擴產，近期中芯國際釋出量產7奈米製程，勢必加大美國未來對中國的反制力道，美國也會持續對盟友施壓，希望可以共同抗中。

劉佩真指出，在晶片法案通過過程中，韓國受到的壓力較高，因為韓國1年整體半導體出口比重中國占6成，三星在2012年以來，在中國累計投資金額達258億美元，韓國比較陷入美、中選邊站問題。韓國近期宣布未來20年投資2000億美元、在美國興建11座廠房，看得出韓國決定站在美國這邊。

不過，韓國未來面臨挑戰也會慢慢浮現。劉佩真指出，第一是如何處理未來中國可能的報復，韓國在中國半導體業務上如何調整會是觀察重點；第二是美國520億美元的補貼，未來如何分配資源給各大廠，韓國可獲得多少補助，要持續觀察。

劉佩真指出，未來關鍵還是取決於美國廠可以拿下多少客戶，台積電美國廠目前有取得相當客戶的承諾，產能利用率也能達一定水準，預期台積電穩健營運路線，還是比較能獲得市場認同。（編輯：張均懋）1110725