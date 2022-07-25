顯卡廠撼訊：產業庫存太高 第4季前看不到曙光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北25日電）顯示卡廠撼訊總經理陳劍威今天表示，今年下半年需求不佳，產業庫存高達2、3個月甚至半年，到第4季前都「看不到曙光」；撼訊台灣新廠預計第3季底正式啟用，將以客製化產品為主。

台北市教育局攜手撼訊科技，今天與木柵高工簽署合作備忘錄，強化技職教育與產業連結，並舉行台北市FPGA可程式化電路應用技術教學中心揭牌儀式，陳劍威代表撼訊出席。

針對媒體詢問顯示卡市況，陳劍威表示，下半年需求不佳，尤其是消費性電子產業，部分廠商出現雙重或三重下單，產業庫存可能高達2、3個月甚至半年，到第4季前都「看不到曙光」，去化庫存壓力相當大。

他說，目前顯示卡價格下跌，即使老客戶也不敢貿然購買，幸好撼訊過去2年有賺一些錢，可以設法撐過庫存去化，換作是以前可能也跳下去殺價清庫存。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

撼訊也考慮「危機入市」，投資新應用。陳劍威透露，除了與木柵高工共同建置FPGA可程式化電路應用技術教學中心之外，撼訊也攜手台灣科技大學打造資安中心，推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理）概念，並針對人工智慧及區塊鏈等應用持續尋找合作機會。

去年撼訊購入汐止廠房設置台灣自有產線，陳劍威說，目前已開始小量試產，預計今年第3季底正式啟用，時程比原本規劃晚，主要受到缺工、缺料影響，未來將以工控等客製化產品為主，也會跟台科大合作導入智慧製造。（編輯：趙蔚蘭）1110725