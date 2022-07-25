期交所開辦店頭集中結算 自主開發系統擴大吸引外資

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台灣期貨交易所今天開辦店頭集中結算業務，採取自主開發，整合15個關鍵模組，建構店頭結算系統，期交所持續向美、歐、英、加拿大等國申請合格集中結算機構資格認可，吸引外資參與台灣市場。

台灣期貨交易所下午舉行店頭衍生性金融商品集中結算開業典禮，期交所董事長吳自心指出，開辦店頭集中結算業務主要為了穩定金融市場需要，相關平台建置有掌握核心技術、放棄直接外購、選擇自主開發的特色，整合15個關鍵模組，建構店頭結算系統。

吳自心表示，規模龐大的店頭衍生性商品交易，從今天起可分階段逐步就近在國內集中結算，減少金融機構作業成本，並降低市場系統性風險，強化台灣金融體系韌性。

吳自心指出，期交所已取得金管會和澳洲合格集中結算認可，持續向美國、歐盟、英國、加拿大等國申請合格集中結算機構資格認可，吸引外資參與台灣市場，提升國際競爭力。

期交所指出，今天開業有11家銀行申請擔任結算會員，截至下午2時，已有9家結算會員提交新臺幣利率交換契約（IRS）集中結算，契約名目本金已超過新台幣160億元，為台灣店頭集中結算開啟新局。

金管會主委黃天牧下午受邀出席致詞表示，店頭集中結算建置具有更安全、更有效率及更有競爭力三大重要性。他說，2008年金融危機主要原因在於國際金融機構投資衍生性金融商品的損失，觸發市場系統性風險後，各國監理機關致力建立店頭衍生性商品集中結算。

黃天牧指出，店頭衍生性商品集中結算能更了解金融機構交易對手間金流，增加市場安全網，降低衍生性金融商品風險，提升金融市場商品發展契機與動能，對於金融機構而言，除降低風險管理成本，更具有資本計提優惠，能有效提升金融機構與台灣資本市場安全、效率與競爭力。

期交所總經理周建隆接受媒體採訪時指出，透過在地店頭集中結算機制，總成本可節省97.5%左右。

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期交所說明，店頭交易是在交易所場外進行的交易，通常是金融機構間議價成交，或由經紀商作為中間人，用電話或網路等方式，向想要買賣的客戶詢問可以接受的價格與交易條件，最後由經紀商撮合買賣雙方成交。

透過店頭集中結算，可以將買賣違約風險轉移到期交所，原本買賣方間的債權債務關係，將變成期交所與買方、期交所與賣方間的關係。交易人不需要再面對各種不同風險的交易對手，只需要面對期交所，可以簡化風險管理作業，降低成本。（編輯：楊凱翔）1110725