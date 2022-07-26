外幣投資型保單退燒 前5月新契約保費年減逾3成
2022/7/26 20:33
（中央社記者謝方娪台北26日電）壽險業今年前5月外幣保單新契約保費折合約新台幣2365.79億元，年減7%，主因今年資本市場波動較劇烈，客戶轉趨觀望，外幣投資型保單買氣退燒，前5月新契約保費年減34%。
金管會今天公布外幣保單最新銷售概況，壽險業前5月外幣保單新契約保費折合約新台幣2365.79億元，相比去年同期衰退7%。
雖然外幣傳統型保單受惠升息效應，前5月新契約保費折合約新台幣1538.06億元，年增19%，但因今年資本市場表現不如去年，外幣投資型保單前5月新契約保費折合僅約新台幣827.73億元，年減34%。
外幣保單主要有3大幣別，包含美元、人民幣及澳幣保單，金管會統計，前5月美元保單新契約保費達80.22億美元，年減11%，其中投資型保單大減37%、傳統型保單年增13%。
若以新契約保費而言，壽險業銷售美元投資型保單前3名依序為國泰人壽、法巴人壽及富邦人壽；銷售美元傳統型保單前3名依序為南山人壽、台灣人壽及新光人壽。
前5月人民幣保單新契約保費達人民幣1.53億元，年減45%，其中投資型保單及傳統型保單相比去年同期雙雙衰退，投資型保單新契約保費大減45%，傳統型保單年減38%。
金管會揭露，人民幣投資型保單銷售王為安聯人壽、安達人壽及合庫人壽；人民幣傳統型保單銷售王依序為保誠人壽、中國人壽及富邦人壽。
前5月澳幣保單新契約保費達0.94億澳元，年減13%，其中投資型保單年減8%、傳統型保單年減22%。（編輯：楊凱翔）1110726
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