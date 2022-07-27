外資買超61.6億元 搶進航空、貨櫃族群

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（中央社記者張建中台北27日電）台股今天震盪走高，指數終場上漲114點。外資買超新台幣61.6億元，買超以航空及貨櫃族群為主，第1名為華航，長榮、長榮航則分居第3名、第4名。

台股今天在電子與航運類股同步揚升帶動下，指數收在14921.59點，上漲114.81點，漲幅0.78%，成交值1848.03億元。

外資及陸資買超61.6億元，自營商賣超0.15億元，投信持續買超1.59億元，連續24個交易日買超；三大法人合計買超63.04億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名以航空及貨櫃融族群居多，有華航、長榮航、長榮及陽明。

在外資買超推升下，華航、長榮航、長榮及陽明股價同步走高，並帶動整體航運類股指數大漲逾2%，為盤面焦點。

外資其餘買超前10名還有台企銀、聯電、華南金、鴻海、第一金及力積電。

外資賣超前10名以面板及金融股居多，有面板廠友達、群創，及4檔金融股富邦金、中信金、新光金、開發金。

受外資賣超影響，友達及群創今天股價同步走跌，分別跌4.2%及1.84%。富邦金、新光金及開發金股價也都下跌，僅中信金表現持平。

外資其餘賣超前10名還有中鋼、元大滬深300正2、國泰費城半導體及智原。

分析師王兆立表示，目前市況混沌不明，聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果及美國第2季國內生產毛額（GDP）是市場關注焦點，此外，重要級企業財報與展望也備受矚目，預期短期將以個股表現為主。（編輯：楊凱翔）1110727