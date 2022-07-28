智伸科除息交易 盤中大漲逾8%順利填息

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）汽車動力與安全零配件廠智伸科今天除息交易，每股配發現金股息新台幣5元，今天開盤參考價159元，走勢堅挺，盤中最高來到172元，大漲8.1%，順利完成填息。

展望第3季營運，智伸科指出，以往汽車產業下半年營運優於上半年，加上中國政府針對電動車下鄉政策、減半徵收車輛購置稅的優惠政策等刺激消費者購車意願，可帶動主要汽車客戶拉貨回升，智伸科汽車事業部每月營收有機會逐月成長。

本土法人表示，智伸科併購旭申國際後切入電動車供應鏈，目前電動車業績占比約25%，預估未來幾年占比可提升至30%。

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法人並指出，智伸科下半年電子產品取得硬碟大廠訂單，醫療產品開始拉貨、新訂單完成開發，挹注今年智伸科業績可年增近10%，毛利率可逐季回溫，稅後獲利可年增近12%、逼近13.5億元衝新高，每股純益超過11.5元。

智伸科自結6月合併營收8.04億元，月增13.78%，較去年同期成長9.91%，是去年4月以來單月次高，受惠電子、醫療事業出貨穩健，以及汽車事業營收逐步回暖，累計今年上半年智伸科自結合併營收46.28億元，年增2.71%。（編輯：趙蔚蘭）1110728