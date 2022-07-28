精測單季業績挑戰新高 全年成長兩位數百分點

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）測試介面廠中華精測總經理黃水可今天表示，下半年單季業績有機會創歷史新高，全年業績可較去年成長兩位數百分點，逐季成長仍可期。

精測下午舉行線上法人說明會，展望下半年，黃水可不諱言指出，大環境包括3C和手機等消費電子市場需求趨緩，精測在手機應用可能有部分調整；儘管每月業績起伏會較明顯，但仍期待下半年單季業績再創歷史新高，今年業績仍可較去年成長兩位數百分點。

展望下半年毛利率趨勢，精測指出，產品高度客製化，銷貨成本會因應客戶狀況調整，長期目標仍是落在50%至55%區間，下半年持續擴展探針卡新應用。

精測積極布局探針卡市場，目前在全球整體探針卡市場排名第9，MEMS探針卡占比第8。黃水可指出，探針卡營收主要來自手機市場，由於下半年手機需求趨緩，預估今年探針卡業績比重，從先前預估的50%調整為30%至40%。

精測近2年調整內部結構，擴大測試介面產品線，縱向包括有高速Probe Card PCB、測試載板、探針卡、MEMS探針等產品線。

橫向新應用方面，目前探針卡可測試晶片從手機應用處理器（AP）、基頻及射頻晶片，橫跨至高效能運算（HPC）的特殊晶片設計（ASIC）、各類應用處理器、電源管理晶片（PMIC）、無線通訊晶片（Wi-Fi）、高速傳輸晶片（USB/Type C）、快閃記憶體控制晶片、顯示器驅動整合晶片、CMOS影像晶片等。

黃水可指出，整合觸控驅動晶片（TDDI）測試探針卡今年可望有成績，LDDR4記憶體探針卡預計年底至明年初有進度。

從探針卡應用來看，精測表示，新拓展的SSD快閃記憶體控制晶片市場異軍突起，成了第2季探針卡第2大營收來源；此外，受惠5G毫米波新機、5G滲透率提高，5G智慧型手機應用處理器仍是探針卡營收最大貢獻應用。（編輯：張良知）1110728