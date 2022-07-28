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加工處核准 SGS台灣檢驗公司進駐前鎮產業園區

2022/7/28 16:03
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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）經濟部加工出口區管理處今天表示，近期投資審查小組核准通過SGS台灣檢驗股份有限公司，於前鎮科技產業園區設立前鎮分公司，總投資金額逾新台幣3.3億元。

加工處表示，SGS前鎮分公司成立之後，除可配合業界需求外，更可結合位於楠梓科技產業園區高雄分公司的資源，持續著重於環保、食品、建築材料及限用物質等檢測及驗證、訓練的發展。

加工處說，SGS前鎮分公司的成立，也可讓SGS的服務在高雄的前鎮與楠梓科技產業園區一南一北相互輝映，提供業界在測試、驗證、檢驗及訓練最滿意的服務。

加工處表示，SGS為最具公信力的全球第一品牌，測試、驗證、檢驗、查證服務超過140年，前鎮園區內目前約有78%廠商為SGS的戶，前鎮分公司成立之後能更貼近客戶，就近服務前鎮園區廠商。

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加工處強調，前鎮園區廠商近來持續增加在車用電子及相關零組件的投資，SGS除提供客戶既有服務，也可擴大提供車用電子、半導體原物料檢驗測試的服務。

此外，加工處投資審查小組，也核准通過王碩投資3500萬元於高雄軟體園區營運，主要從事倉儲管理系統的軟體研發及維運等服務；王碩開發的倉儲管理系統可簡化及自動化庫存履歷流程，未來能與高軟園區內具雲端倉儲需求之相關廠商合作，降低公司倉儲管理及人事成本。（編輯：潘羿菁）1110728

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