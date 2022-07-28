中科推動升級與轉型 年產值挑戰1.1兆元

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科技部27日起改制為國家科學及技術委員會，中部科學園區管理局28日也隨之舉辦揭牌典禮，各界見證。中央社記者蘇木春攝 111年7月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）新國科會中部科學園區管理局長許茂新今天表示，中科持續推動產業技術升級與轉型，去年不受疫情影響營業額突破新台幣1兆元，今年上半年持續成長，將挑戰全年1.1兆元產值。

科技部改制為國家科學及技術委員會（新國科會），中部科學園區管理局今天舉辦揭牌暨局長許茂新布達典禮，新國科會副主委林敏聰到場主持並頒授印信，中科園區公會監事長沈國榮及副理事長蔡國洲、台中市副市長令狐榮達等人皆出席。

林敏聰致詞時表示，中科管理局肩負新國科會第一線與廠商的連結角色，廠商與產業面臨台灣資源有限，加上國際減碳、能源永續的要求，需要大家一起努力找方法解決。

林敏聰說，未來科學園區除肩負產業的推動力外，也希望產業一同協力合作，面臨國際上的艱鉅挑戰，過去中科有很好發展成績，相信也有能力去克服未來的挑戰。

許茂新表示，19年前的今天恰逢中科設立的日子，中科執行政府科技政策，現已設置5個園區，引進235家高科技廠商、計畫投資額達2兆4000億元、創造逾5萬3400名就業人數，並在去年產值突破兆元。

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許茂新指出，中科管理局推動「中科精準健康產業跨域推升計畫」及「加速中部地區產業智能升級及數位優化計畫」，協助產業關鍵技術升級及產業轉型，提升園區廠商國際競爭力。

許茂新說，在中美貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，去年中科營業額仍衝出1兆352億元的成績，今年上半年不受俄烏戰爭與疫情等影響持續成長，將挑戰全年1.1兆元的產值，朝向永續的科學園區邁進。（編輯：陳仁華）1110728

科技部改制為國家科學及技術委員會，中部科學園區管理局28日舉辦揭牌暨局長許茂新布達典禮，許茂新表示，今年上半年中科營業額不受俄烏戰爭與疫情等影響持續成長，將挑戰全年新台幣1.1兆元產值，朝向永續的科學園區邁進。中央社記者蘇木春攝 111年7月28日