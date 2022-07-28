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瑞昱估下半年營運可望優於上半年 網通產品是動能

2022/7/28 19:07
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（中央社記者張建中新竹28日電）網通晶片廠瑞昱第3季營運展望謹慎正向，預期下半年表現應可優於上半年，網通相關產品將是主要成長動能。

瑞昱下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。在網通市場需求強勁，彌補消費性及電腦市場疲弱影響，瑞昱第2季營收達新台幣304.99億元，再創新高，季增2.5%。

受成本逐步增加影響，瑞昱第2季毛利率50.2%，較第1季下滑2個百分點，稅後淨利46.77億元，季減9.8%，每股純益9.12元。

瑞昱累計上半年營收602.55億元，較去年同期增加22.52%，稅後淨利98.63億元，年增34.02%，每股純益19.27元。

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展望未來，瑞昱副總經理黃依瑋表示，第2季面臨的大環境挑戰仍會持續到第3季，包括通膨影響市場採購力下降，客戶端看到供需有反轉跡象，改變庫存策略，以及整體經濟轉弱，導致產品組合改變，與市場競爭。

黃依瑋說，網通市場強度可望延續至第3季，因此對第3季營運展望謹慎正向，並預期整體下半年表現應可優於上半年。瑞昱營運信心主要來自產品組合完整，以及多元分散的客戶和市場。（編輯：蘇志宗）1110728

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