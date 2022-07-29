中華電第2季財報亮眼 三大事業群齊發

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（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信今天舉行法人說明會，第2季財報亮眼，三大事業群營收齊發，受惠月租戶成長及5G帶動，個人家庭事業群營收年增3.3%，ICT業務成長則帶動企業客戶營收年增9.4%，國際客戶事業群營收年增17.9%。

中華電今天舉行線上法說會，公布自結2022年第2季合併營運成果，合併營收新台幣524.4億元，較2021年同期增加5.7%；歸屬於母公司業主淨利為96.8億元，增加8.1%；每股盈餘1.25元。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電信持續在疫情影響下推動業務成長，第2季的業務表現亮眼，各項財務指標均超越財測。

儘管電信業掀起整併潮，遠傳與台灣大拉近與龍頭業者的差距，中華電仍表示，在行動營收及客戶數持續領先同業，有信心繼續站穩領導地位。

謝繼茂進一步指出，中華電信持續朝全球布局，第2季與泰國Thonburi Hospital簽訂合作意向書，共同發展智慧醫療解決方案；此外，5G企業專網業務也鎖定東南亞市場進行拓展。

中華電信總經理郭水義今天主持法說會時表示，中華電月租用戶平均每戶貢獻金額（ARPU）連5季成長，行動服務營收年增6.1%，4G升5G月繳金額成長37%，固網寬頻ARPU則連續11季成長，營收年增3.6%，ARPU成長3.1%，300M以上用戶數年增36.5%，占比來到17%。

他表示，個人家庭事業群第2季營收年增3.3%，受惠月租型客戶成長及5G用戶成長帶動，個家群行動服務營收年增5.3%，因為疫情在家遠距商機，帶動升速用戶和IPTV業務持續成長，固網服務營收年增1.9%；MOD加上OTT用戶數達270萬戶，家用Wi-Fi客戶數與去年同期相較增加一倍以上。

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企業客戶營收年增9.4%，郭水義分享，主因為ICT業務成長動能強勁，年增31.7%，而企業客戶群行動服務營收年增13%；企業客戶新興業務成長強勁，AIoT相關營收年增69.9%，IDC營收年增23.9%，雲端服務營收年增25.1%，資安營收年增29.4%，5G專網營收年增190.9%，大數據營收年增124.8%。

國際客戶事業群方面，郭水義指出，營收年增17.9%，主因為國際客戶對IDC、雲端、資通訊服務的需求持續成長，提供大型台商於美國、日本、東南亞等海外擴廠的資通訊整合服務。（編輯：趙蔚蘭）1110729