美股勁揚 法人：台股關注美企業財報和經濟數據

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法人指出，台股市場信心稍有回復，但仍有縮手觀望意味，本週續關注美股財報、以及美國公布7月非農就業人數及失業率數據。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美股4大指數勁揚，台股7月29日上漲108點，重返萬五大關之上。法人指出，台股市場信心稍有回復，但仍有縮手觀望意味，本週續關注美股財報、以及美國公布7月非農就業人數及失業率數據。

美股在亞馬遜（Amazon）和埃克森美孚（Exxon Mobil）等企業發布財報利多激勵下，美股4大指數勁揚，週線收紅。

道瓊工業指數終場上漲315.50點，或0.97%，收在32845.13點，標準普爾500指數上漲57.86點，或1.42%，收在4130.29點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲228.10點，或1.88%，收在12390.69點，費城半導體指數上漲22.634點，或0.77%，收在2967.136點。

台股加權指數7月29日終場上漲108.17點，收在15000.07點，重返萬五大關之上，成交值新台幣2228.57億元。三大法人自營商賣超5.74億元，投信買超15.55億元，外資及陸資買超132.03億元，合計買超141.84億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單減少788口至5508口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1139口至8968口。

法人指出，台股大盤KD、MACD等技術指標呈現偏多上行，市場信心稍有回復，但仍有縮手觀望意味，在通膨影響下，6月美國個人消費支出（PCE）物價指數年增率接近7%，創下40年半以來最大漲幅，本週關注主要國家公布7月製造業採購經理人指數（PMI）、美股超微（AMD）、星巴克等公布財報，以及美國7月非農就業人數及失業率數據。

上市櫃公司財報陸續公布，聯發科第2季獲利持續成長，歸屬母公司淨利新台幣354.37億元，續創新高，每股純益22.39元。聯發科指出，客戶持續調節庫存，預期調整可能延續2至3季，第3季營收將季減1%至9%，全年營收仍可成長近20%。

研華上半年稅後淨利50.3億元，年成長36%，每股基本純益6.49元，上半年營收及獲利雙創歷史新高，供應鏈趨於平衡，研華整體接單狀況逐步回歸常態。

台達電7月29日表示，半導體零件供應趨於正常，上半年營收有雙位數成長，期盼進入第3和第4季旺季後，下半年比上半年更好。

中華電第2季稅後淨利96.8億元，每股盈餘1.25元，主要受惠三大事業群營收齊發。（編輯：趙蔚蘭）1110801