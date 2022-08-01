加密幣平台Celsius凍結存戶資金 顯卡族群走弱

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（中央社記者吳家豪台北1日電）比特幣價格自去年11月以來崩跌逾60%，加密貨幣借貸平台Celsius面臨越來越多麻煩，於今年6月中旬凍結存戶提款。由於加密貨幣挖礦使用顯示卡，今天顯示卡廠股價多數走跌，青雲早盤最低至新台幣36.4元，跌幅近9%。

其他顯示卡廠麗臺、撼訊跌幅一度超過4%。旗下也有顯示卡產品線的電競大廠微星同樣受到加密貨幣利空消息拖累，早盤低點至114元，跌幅超過3%。

隨著高度波動的加密貨幣價格暴跌，Celsius崩解後，投資散戶哀求還錢。監管Celsius公司數十億美元破產案的法官目前已接到數百封信函，受害散戶既憤怒、羞愧又絕望，多數都感到後悔。

Celsius在6月12日宣布凍結客戶提款，並強調此行動是為了讓Celsius更能夠履行接受提款義務。根據7月稍早的一份法院文件，Celsius積欠存戶47億美元（約新台幣1410億元）。

撼訊總經理陳劍威7月25日出席台北市FPGA可程式化電路應用技術教學中心揭牌儀式受訪坦言，下半年需求不佳，顯示卡產業庫存可能高達2、3個月甚至半年，到第4季前都「看不到曙光」，去化庫存壓力相當大。（編輯：張均懋）1110801