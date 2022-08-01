HTC：元宇宙虛實整合 盼攜手台廠打國際戰

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（中央社記者吳家豪台北1日電）宏達電旗下元宇宙平台VIVERSE總經理林俊吳今天表示，元宇宙應用需要虛實整合，宏達電過去優勢以硬體為主，如今可以攜手台灣許多軟體和內容公司，一起出海打國際戰。

台灣玉山科技協會與勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦線上科技論壇，以「邁向元宇宙－數位虛擬經濟生態與監管趨勢」為主題，邀請專家發表看法。

負責宏達電（HTC）內容平台和元宇宙業務的林俊吳說，元宇宙並非全新應用，而是一個漸進式解決方案，相關名詞在這1、2年比較紅，但在應用上屬於漸進式發展，知名廠商都已經參與，對元宇宙有高度期待。

他引述市調機構數據指出，全球元宇宙市場規模預估將於2030年成長到1.6兆美元（約新台幣48兆元），遠高於2021年的630.8億美元。

林俊吳認為，元宇宙發展的重要關鍵是開放式標準，可以透過不同裝置連結，降低元宇宙進入障礙。今年6月成立的Metaverse Standards Forum，就是為了建立標準，讓不同的元宇宙能互連互通，目前成員包括重要高科技公司，HTC也是創始會員之一。

林俊吳說，就廣義而言，元宇宙是下一代網路，為台灣產業開創更多可能性。HTC過去優勢以硬體為主，切入元宇宙商機，推出眼球追蹤、手部控制技術，打造更具沉浸感的元宇宙應用場景。

他也提到，HTC與台灣很多軟體公司和內容公司合作，由HTC協助出海、走向國際舞台，可以一起打國際戰。

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繪圖晶片大廠NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟指出，台灣一直是硬體王國，在半導體和資通訊領域很強，這些硬體廠商也在轉型，只要在強大的硬體平台上加入軟體加值服務，就能服務全球各地客戶。

勤業眾信風險諮詢服務執行副總經理簡宏偉說，金融科技會是台灣發展元宇宙很好的方向，其次是醫療，因為醫療領域不只是器材，還有資料分析應用，台灣已經累積很多相關經驗。其他領域包含軟體和資安業也是可能發展的方向。（編輯：林興盟）1110801