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地緣政治、台幣貶值雙衝擊 台股挫逾200點

2022/8/2 10:53
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（中央社記者吳家豪台北2日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳今晚訪台，觸動地緣政治敏感神經，加上新台幣貶值牽動資金匯出，台股今天盤中一度下挫超過310點，跌破14700點關卡，最低至14663.46點。

至10時32分左右，台股加權指數來到14711.92點，下跌269.77點，跌幅1.8%，成交值新台幣1084.53億元。電子、航運、塑膠類股跌幅逾2%，金融、鋼鐵股跌幅超過1%。

電子權值股台積電美國存託憑證（ADR）收跌2.45%，今天台積電股價開低10元，失守500元大關，盤中低點488.5元，跌幅逾3%；聯電跌幅超過2%，低點至38.8元；高價IC設計股聯發科跌幅超過3%，盤中最低來到672元。

工業電腦族群營收逐漸跟上訂單，部分個股今天逆勢走揚，POS（端點銷售系統）廠振樺電開低逆勢走高，盤中突破150元關卡，漲幅逾4%；訂單滿手的廣積盤中翻紅上漲約2%，最高至71.8元。（編輯：張均懋）1110802

裴洛西
台股早盤挫逾230點跌破14800點 台積電失守500元 台股重挫拖累高價股 5檔千金股盤中齊跌
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