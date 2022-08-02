瞄準暑假宅商機 有線電視、電信業推多元方案

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（中央社記者蘇思云、江明晏台北2日電）父親節腳步接近，加上適逢暑假期間，有線電視跟電信業者紛紛推出多元方案，像是有線電視搭配寬頻服務，或是電信資費搭配影音方案，搶攻暑假宅商機。

台北市的北都TaipeiNet發布新聞稿，為迎接父親節到來，推出120M寬頻上網優惠方案；若是申裝含有線電視的同享方案，再送價值新台幣2000元商品卡。

隨著觀眾收視習慣的改變，北都TaipeiNet指出，這波父親節活動方案，也搭配4K安卓機上盒「LINK TV」雙享服務，只要申辦網路含有線電視雙享方案，就能升級4K機上盒，讓客戶能觀賞到更多高畫質的節目。

中嘉數位也推出FUN暑假限時活動，共有六大方案，即日起到8月7日止，新用戶在活動期間內申辦1G光纖上網，或選擇指定套裝方案，加碼送家樂福實體禮券500元，滿足民眾不同的家用寬頻需求。

凱擘大寬頻與台灣大寬頻網路門市推出1G光纖上網限時優惠，HBO HD頻道（第235台）也釋出多檔首播影集，包括每週一晚上10時播出「西方極樂園」第4季；8月13日晚上9點收看「月光光新慌慌：萬聖殺」等。

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電信業推出系列優惠，8月31日前到台灣大哥大網路門市申辦「好速成双」指定專案，送1000元momo幣，再抽Apple iPad Air 5或Google Chromecast（支援Google TV）；申辦Disney+夢幻資費再享首年請你看、第二年每月電信帳單最高折扣171元，合約期間省超過5200元。

遠傳friDay影音暑期上架多部日韓獨家劇，包括「今日的網漫」、「朝鮮精神科醫師劉世豐」，還有黑色幽默懸疑喜劇「初戀的惡魔」等，讓付費用戶天天追劇無限暢看。即日起至8月底，購買指定儲值方案加贈30天優惠。（編輯：張均懋）1110802