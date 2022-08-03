亞德客第2季獲利創同期次高 上半年每股賺16.4元
（中央社記者鍾榮峰台北3日電）氣動元件大廠亞德客-KY第2季稅後獲利新台幣16.02億元，創歷年同期次高，每股基本純益8.01元；7月營收受到中國疫情和客戶觀望影響，來到19.78億元，月減14.26%，預估需求遞延到未來幾個月或季度。
亞德客-KY下午公告第2季和上半年自結損益，第2季合併營收新台幣72.22億元，創歷史單季新高，較第1季65.09億元成長10.9%，比去年同期70.35億元增加2.67%。
亞德客-KY第2季合併毛利率46.61%，較第1季43.14%增加近3.5個百分點，不過是2020年第2季以來次低；第2季合併營業利益21.92億元，營益率30.35%，較第1季27.82%增加2.5個百分點，也是2020年第2季以來次低。
第2季亞德客-KY稅後獲利16.02億元，較第1季16.78億元減少4.56%，仍創歷年同期次高，第2季每股基本純益8.01元，較第1季8.39元略低。
亞德客-KY累計上半年合併營收137.32億元，較去年同期129.69億元成長5.88%，上半年合併毛利率44.96%，較去年同期48.82%減少近3.9個百分點，上半年合併營業利益40.03億元，營益率29.16%，較去年同期33.82%減少4.6個百分點。
亞德客-KY上半年稅後獲利32.8億元，較去年同期32.35億元微增，上半年每股基本純益16.4元，低於去年同期17.12元，主要是去年10月現金增資發行新股、股本增加所致。
亞德客-KY公布7月自結合併營收19.78億元，較6月23.08億元下滑14.26%，比去年同期22.53億元減少12.2%；累計今年前7月自結合併營收157.1億元，較去年同期152.22億元成長3.2%。
亞德客-KY指出，7月接單金額仍高於出貨，甚至比6月好，7月來自能源與照明設備、電池產業、通用機械及汽車產業出貨有較高成長率。
亞德客-KY表示，7月出貨仍延續6月受到中國大陸部分城市對COVID-19疫情管控、部分客戶因等待地方政府發布獎勵政策細則延遲出貨影響；另外有些客戶也在觀望秋天中國大陸政府選舉及全球高通膨演變狀況，擴充產能轉趨保守。
亞德客-KY表示，相關變數只是短期影響，需求遞延到未來幾個月或季度。（編輯：張均懋）1110803
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