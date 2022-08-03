研華第3季營收挑戰新高 全年估增雙位數

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（中央社記者吳家豪台北3日電）工業電腦廠龍頭研華今天舉行線上法人說明會，預估今年前3季營收將成長16%到18%，第3季營收有機會挑戰單季新高，全年可望成長雙位數百分比；未來將全力發展訂閱制業務、建構跨境電商平台。

研華今年上半年合併營收新台幣329.44億元，年增20%；稅後淨利50.3億元，年增36%；每股盈餘（EPS）6.49元；上半年營收及獲利雙創歷史新高。

展望下半年，研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，儘管通貨膨脹與景氣放緩等不確定因素猶在，各主要市場仍積極推動淨零與能源轉型，帶動工廠智能化、智慧節能環保、智慧城市等剛性需求強勁成長。

陳清熙說，隨著產能布建到位與缺料改善，下半年干擾因素可望降低，先前累積的訂單達交機會高，今年第3季預估營收將挑戰5.9億至6.1億美元（約新台幣177億元至183億元）新高水位，相當於季增5.2%至8.7%；毛利率將介於37.5%至39.5%，營業利益率將介於17.5%至19%，整體營運穩健成長。

陳清熙進一步指出，研華對內落實採購流程與庫存調控優化，料件直供策略效益逐步發酵。對外的區域經營策略上，已於去年陸續完成區域核心能力的重整並建立新隊形，深化在地客戶服務能量，使全球服務網更臻完整。

庫存方面，研華今年第2季存貨週轉天數達125天，已較第1季略降，仍處於歷史相對高點。營運部門已進行庫存水位管控與風險物料的去化，目標今年底將存貨週轉天數降至100天，讓庫存結構回歸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

研華工業物聯網事業群副總經理林清波表示，為迎接下一個10年人工智慧物聯網（AIoT）的高速成長，研華WISE-IoT平台將積極轉型成軟體「低代碼訂閱制」，並以年度經常性收入（ARR）的商業模式，提升營收來源穩定度及可預期度，使整體營運結構更趨穩健。

研華將擴大投入智慧節能（iEMS）事業，推出低代碼的完整解決方案，滿足企業客戶能耗監控、減碳績效、淨零路徑、節能成本等管理面及廠務面的需求，同時也將兩岸生產製造中心首先導入方案，作為智慧能源示範基地。

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研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍指出，疫情造就遠距、零接觸商機蓬勃發展，研華建構IoTMart 2.0跨境電商平台，高度連結線上線下平台、全球發貨倉及後台系統，從下單至出貨可無縫接軌，提升客戶購買體驗。

研華計劃在台灣桃園、美國伊利諾州及中國昆山廠區建立IoTMart Door-to-Door配送中心，提升配銷競爭力與提供商品快速達交服務。研華也將在台灣和美國成立專屬電商運營團隊，負責行銷、資訊科技、客戶服務及物流管理等，未來規劃在歐洲、日本及韓國等地設立相關團隊。（編輯：張均懋）1110803