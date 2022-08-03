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精測7月營收月減近19% 估第3季優於第2季

2022/8/3 15:39
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）測試介面廠中華精測今天下午公布自結7月合併營收新台幣3.36億元，月減18.86%，是近4個月低點。精測預估高效能運算和固態硬碟應用晶片測試暢旺，第3季營收可優於第2季。

精測自結7月合併營收3.36億元，較6月4.14億元下滑18.86%，比去年同期3.25億元成長3.2%，是4個月來低點；累計今年前7月自結合併營收23.5億元，較去年同期21.85億元成長7.56%。

精測指出，Omicron疫情升溫，牽動科技產業供應鏈，因此7月營收受到部分產能調控及客戶驗證遞延影響。

展望第3季，精測表示，疫情可望緩解，加上新客戶帶動高效能運算（HPC）、固態硬碟（SSD）等應用晶片測試需求暢旺，預期每月營收有起伏、但整體穩健成長目標不變，第3季營收可望優於第2季。

精測指出，資料中心、車用電子、邊緣運算等相關基礎建設用晶片，需求保持穩定，降低消費終端市場需求轉弱的負面衝擊。

精測在7月底法人說明會中指出，下半年單季業績有機會再創歷史新高，不過每月業績起伏會較明顯，預估今年業績仍可較去年成長兩位數百分點，逐季成長可期。

精測探針卡營收主要來自手機市場，由於下半年手機需求趨緩，精測預估今年探針卡業績比重，從先前預估的目標50%，調整至30%至40%。

在新產品布局方面，精測表示，整合觸控驅動晶片（TDDI）測試探針卡今年可望有成績，LDDR4記憶體探針卡預計年底至明年初有進度。（編輯：張良知）1110803

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