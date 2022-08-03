牧德上半年每股賺7.8元 年減13%
2022/8/3 19:02
（中央社記者江明晏台北3日電）AOI檢測大廠牧德科技上半年每股盈餘（EPS）7.8元，年減13.6%，主因為傳統PCB客戶擴廠需求減緩，台廠載板客戶擴廠計畫也告一段落，但仍看好陸資載板相關商機。
牧德科技今天公告第2季財報及上半年半年報，第2季營收新台幣5.49億元，相較去年同期衰退23.2%，每股盈餘3.73元，下滑11.3%。
上半年總營收11.61億元，較去年同期衰退17.3%，EPS 7.8元，也下滑13.6%。
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牧德科技表示，公司主要營收來自於中國台資及陸資客戶，對當地客戶營業著墨較深，從今年上半年起展望未來大陸市場，傳統PCB客戶擴廠需求減緩，台廠載板客戶擴廠計畫也告一段落。
不過，牧德表示，陸資載板崛起及高階軟硬板市場逐漸發酵，牧德推出全方位載板相關的產品，包含外觀檢查機、Bump檢查機、CSP線路檢查機、盲孔檢查機及即將推出的電測檢查機，看好在不景氣的環境開出一條大道。（編輯：楊蘭軒）1110803
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